BJP will organize a nationwide program on the anniversary of Emergency : भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस की तानाशाही और संविधान के प्रति उसकी सोच का ‘पर्दाफाश’ करने के लिए 1975 के आपातकाल की बरसी के मौके पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में ‘लोकतंत्र के काले दिन’ शीर्षक वाले मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।