Air India की उड़ान के खाने में मिली ब्लेड, Airline ने इसे ठहराया दोषी

Blade like object found in food on Air India flight : एयर इंडिया की बेंगलुरु-सैन फ्रांसिस्को उड़ान में सवार एक यात्री को परोसे गए भोजन में ब्लेड जैसी धातु का टुकड़ा पाए जाने पर एयरलाइन ने गहरा खेद जताया है। एयरलाइन ने सोमवार को बयान में पिछले हफ्ते की इस उड़ान में एक यात्री के भोजन में कोई ‘बाहरी चीज’ मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह वस्तु उसके खानपान साझेदार ताजसैट्स की सुविधाओं में इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी प्रसंस्करण मशीन से आई थी।