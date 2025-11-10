RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 11 लोगों की मौत, 30 घायल, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट

देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। धमाके में करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद देशभर में हाईअलर्ट जारी किया गया है। एक चश्मदीद ने कहा कि जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।