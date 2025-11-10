RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 11 लोगों की मौत, 30 घायल, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट
दिल्ली धमाके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री से बात की
देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। धमाके में करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद देशभर में हाईअलर्ट जारी किया गया है। एक चश्मदीद ने कहा कि जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।
- धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाईअलर्ट।
- यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईअलर्ट के आदेश दिए।
- उत्तरप्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
-दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मीडिया को कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। इसकी जांच चल रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने ली जानकारी
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। शाह ने आईबी चीफ से भी बात की है। एनआईए की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने जल्द जांच के आदेश दिए हैं।
चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल ने मीडिया को बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट। 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।
मीडिया खबरों के मुताबिक ईको वैन में यह धमाका हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। Edited by : Sudhir Sharma