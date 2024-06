Chhattisgarh के नारायणपुर और बीजापुर में विस्फोट, 3 जवान घायल

Blast in Narayanpur and Bijapur of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में विस्फोट की अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षाबलों के 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया और उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।