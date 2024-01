Boeing's statement regarding new aircraft in India : बोइंग के वाणिज्यिक विपणन उपाध्यक्ष डैरेन हल्स्ट ने शुक्रवार को कहा कि आवाजाही बढ़ने की वजह से भारत को 2042 तक 2500 से अधिक नए विमानों की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। हल्स्ट ने कहा, यह पिछले वर्ष के मध्य में किए गए अनुमान पर आधारित है।