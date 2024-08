Bangladesh Government Crisis : बांग्लादेश से लगी सीमा पर हाईअलर्ट जारी, BSF के कार्यवाहक DG पहुंचे कोलकाता

BSF issued high alert on the border with Bangladesh : सीमा सुरक्षाबल (BSF) ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए सोमवार को ‘हाई अलर्ट’ जारी किया। कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं।