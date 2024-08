Shivaji Statue : मूर्तिकार ने सौंपा था 6 फुट का मॉडल, निदेशालय ने दी थी मंजूरी, फिर कैसे बना दी 35 फुट की प्रतिमा

Case of falling of Shivaji Maharaj's statue in Maharashtra : महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्वस्त प्रतिमा के मूर्तिकार ने राज्य कला निदेशालय को उसी प्रतिमा का 6 फुट ऊंचा मिट्टी का मॉडल सौंपा था जिसे इसने पिछले साल मंजूरी दे दी थी। लेकिन मूर्तिकार ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा बना दी।