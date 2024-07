Oman तट के पास पलटे तेल टैंकर से 8 भारतीय नाविक सुरक्षित, एक की मौत

Case of sinking of cargo ship near Oman coast : ओमान तट के नजदीक हाल में डूब गए कोमोरोस के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बचाव अभियान के दौरान भारतीय युद्धपोत आईएनएस तेग द्वारा 8 भारतीयों और श्रीलंका के एक नागरिक को सुरक्षित बचा लिया गया है।