CBI ने अदालत को बताया, कविता ने एससी रेड्डी को आप को पैसा देने की धमकी दी थी

CBI's K. Statement to the court regarding poetry : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यहां नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (K. Kavitha) ने अरबिन्दो फार्मा के प्रवर्तक शरत चंद्र रेड्डी (Reddy) को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत उनकी कंपनी को आवंटित 5 खुदरा क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को 25 करोड़ रुपए की राशि देने की कथित तौर पर धमकी दी थी।