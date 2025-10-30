chhat puja

CBSE Borad Exam Datesheet 2026 : सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12 वीं के बोर्ड परीक्षा डेटशीट, जानिए क्या है तारीख

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (20:07 IST)
CBSE ने घोषणा की है कि 2026 में 10वीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 2026 में, CBSE, NEP-2020 में की गई सिफारिशों के अनुसार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी।

परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चलेगी। सीबीएसई ने कहा है कि इस बार पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले ही डेटशीट जारी की गई है। इससे छात्रों को लंबे समय तक तैयारी का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को पर्याप्त समय मिलेगा और स्कूलों के लिए भी परीक्षा प्रबंधन आसान रहेगा।

कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक चलेगी। जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी अपनी विषयवार डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। 
 Edited by : Sudhir Sharma

