किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के निशाने पर केंद्र, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार, जनता देगी जवाब

Central government on target of Congress regarding farmers movement : कांग्रेस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट 'ब्लॉक' करने के भारत सरकार के आदेश से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के असहमति जताने के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी।