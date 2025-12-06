Hanuman Chalisa

काशी-मथुरा विवाद पर CM योगी का बड़ा बयान, जानिए क्‍या बोले...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (16:33 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद काशी-मथुरा विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा‍ कि हम हर जगह पहुंचेंगे और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। हर समाज को अपनी विरासत पर गर्व महसूस करना चाहिए और इन कार्यों की शुरुआत इसी दिशा में की गई है। अयोध्या फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम उच्‍चतम न्यायालय के आभारी हैं, जिन्होंने तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। 
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सरकार की नजर इन दोनों स्थानों पर है। अयोध्या फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम उच्‍चतम न्यायालय के आभारी हैं, जिन्होंने तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि विवादित ढांचे के हटने का दिन देश की मनोवैज्ञानिक पीड़ा को दूर करने वाला क्षण था।
 
इससे पहले भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक केके मुहम्मद ने कहा था- मुसलमानों को सलाह है कि वे मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप दें। उनका कहना था कि ये दोनों स्‍थान हिंदुओं के लिए उतने ही पवित्र हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्‍का और मदीना। 
गौरतलब है कि मथुरा विवाद शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है, जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह मस्जिद मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर गिराकर बनाई गई थी। वहीं काशी (वाराणसी) में ज्ञानवापी मस्जिद पर भी विवाद जारी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
