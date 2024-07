छात्रों की आत्महत्या पर राज्यसभा में जताई चिंता, प्रवेश और परीक्षा प्रणाली में सुधार की उठी मांग

Concern raised in Rajya Sabha over suicide of students : तृणमूल कांग्रेस की सदस्य मौसम नूर ने छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर बुधवार को राज्यसभा में चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से देश की प्रवेश और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।