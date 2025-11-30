Parliament Winter Session 2025 : शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में व्यापक चुनाव सुधारों पर चर्चा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन दोनों सदनों में आगे की रणनीति सोमवार सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में तय की जाएगी। पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में शीतकालीन सत्र से जुड़ी रणनीति और उसमें उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा।

सर्वदलीय बैठक, सरकार ने 14 विधेयक किए सूचीबद्ध रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाई थी। इस सत्र में कुल 13 विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिनके सत्र के दौरान पारित होने की संभावना है। इन विधेयकों में राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक-2025 शामिल हैं।

ये नेता बैठक में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद पी चिदंबरम, गौरव गोगोई, कोडिकुन्निल सुरेश संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं।