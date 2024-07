Air Pollution : वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने लगाया यह आरोप, सरकार से की यह मांग...

Congress made this allegation on the government regarding air pollution : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में ‘खराब नीति-निर्माण’ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को मांग की कि आगामी केंद्रीय बजट में इस ‘गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट’ से निपटने के लिए देश के स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र को संसाधन संपन्न बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए।