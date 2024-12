वन नेशन, वन इलेक्शन पर कांग्रेस का बड़ा दांव, जेपीसी में शामिल हो सकती हैं प्रियंका

JPC on one nation, one election : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार करने के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत चार सांसद शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका का जेपीसी में शामिल होना लगभग तय है।