लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद BJP और TMC में दफ्तर को लेकर मचा दंगल, बाबुल ममता को भेजेंगे Get Well Soon कार्ड

बाबुल भेजेंगे Get Well Soon का कार्ड : केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि आसनसोल से भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को Get Well Soon का कार्ड भेजेंगे। सुप्रियो ने यह टिप्पणी 'जय श्रीराम' के नारे पर ममता की प्रतिक्रिया से जुड़े सवाल पर की।