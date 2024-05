इंदौर नगर निगम की वर्दी पर क्यों मचा है बवाल? U टर्न की तैयारी में निगम

Controversy over the military uniform of the anti-encroachment squad of Indore Municipal Corporation : भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हाल ही सुर्खियों में आया इंदौर नगर निगम अब रिमूवल दस्ते को पहनाई गई वर्दी को लेकर चर्चा में है। दरअसल, यह वर्दी भारतीय सेना 'कॉम्बेट यूनिफॉर्म' से मिलती है। सेना इस तरह की वर्दी जंगलों और पहाड़ों पर ऑपरेशन के दौरान पहनती है। निगम का अपने कर्मचारियों का क्या मकसद है, फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इतना जरूर कहा है कि एकरूपता और अनुशासन के लिए रिमूवल टीम को खास तरीके की वर्दी दी गई है।