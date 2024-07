फसल बीमा में 2024 से वृद्धि देखने को मिलेगी : आर्थिक समीक्षा

Crop insurance will see an increase from 2024 : कृषि बीमा क्षेत्र में वर्ष 2024 से वृद्धि दर्ज होने की संभावना है, जिसमें मध्यम अवधि में औसत वास्तविक प्रीमियम वृद्धि 2.5 प्रतिशत होगी। सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई है। समीक्षा कहती है कि साधारण बीमा बाजार में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले कृषि बीमा में खरीफ फसल मौसम के दौरान प्रीमियम दरों में भारी गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में स्थिर वृद्धि देखी गई।