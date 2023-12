देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी 'नल से जल' का इंतजार, 3 राज्यों में हालात सबसे खराब

Crores of houses still do not have tap connection : भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्‍येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में 5,33,46,499 (लगभग 5.33 करोड़) घरों को 'नल से जल' का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस संबंध में स्थिति ज्यादा खराब है।