दिल्ली में Cyber Crime के मामले हुए दोगुने, NCRB रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Cyber crime cases almost doubled in Delhi in 2022 : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में साइबर अपराध के मामले 2022 में लगभग दोगुने हो गए। एनसीआरबी के 2022 के व्यापक अपराध आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे मामलों की संख्या 2021 में 345 थी जो 2022 में बढ़कर 685 हो गई।