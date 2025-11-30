Cyclone Ditwah : तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाह, उड़ानें रद्द, रेल सेवाओं पर असर

Cyclone Ditwah : श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुड्डुचेरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर कई उड़ानें रद्द कर दी गई है जबकि रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
तूफान की वजह से तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुड्डुचेरी में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर बाढ़ से हालात नजर आ रहे हैं।
तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गईं। चेन्नई की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले तीन दिन से फंसे हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे।
पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे।
तमिलनाडु के तटीय जिलों में राहत-बचाव के लिए NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया है। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के NDRF बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं।
गौरतलब है कि श्रीलंका में दितवाह तूफान की वजह से अब तक 132 लोग मारे गए हैं जबकि 176 लापता हैं। भारत ने श्रीलंका में मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। NDRF के 80 कर्मियों की टीमों के साथ हवाई और समुद्री मार्ग से अब लगभग 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है।
