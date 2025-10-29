Cyclone Montha से फसलें हुईं तबाह, कई पेड़ उखड़े, कई इलाकों में बिजली गुल, जानिए क्या हैं हालात

आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के कड़े इतंजाम

आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा, कोनासीमा, पूर्वी-पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में एनडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात किया है। 58,000 लोगों को 612 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। ओडिशा में भी सतर्कता बरती जा रही है। गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर में 200 राहत केंद्र, 2,000 आपदा केंद्रों को तैयार किया गया है।