Cyclone Montha से फसलें हुईं तबाह, कई पेड़ उखड़े, कई इलाकों में बिजली गुल, जानिए क्या हैं हालात

Cyclone Montha : चक्रवाती तूफान 'मोन्था' ने आंध्रप्रदेश में तटों से टकरा गया है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्रप्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है।
ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चल रही हैं। इन राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है।
दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं।
फसलों को भारी नुकसान
आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था ने भारी तबाही मचाई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, 38,000 हेक्टेयर खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। भारी बारिश और तेज हवाओं से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है।
आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के कड़े इतंजाम
आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा, कोनासीमा, पूर्वी-पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में एनडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात किया है। 58,000 लोगों को 612 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। ओडिशा में भी सतर्कता बरती जा रही है। गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर में 200 राहत केंद्र, 2,000 आपदा केंद्रों को तैयार किया गया है।