कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में मृतकों की संख्या 24 पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख

Death toll in tractor trolley accident in Kasganj increased to 24 : कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर एक पोखर में पलट गई, जिससे बच्चों और महिलाओं समेत 24 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।