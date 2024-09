कौन बनेगा दिल्ली का CM, आज शाम को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में होगा फैसला

decision on the new Chief Minister of Delhi : दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए सोमवार शाम को आम आदमी पार्टी (AAP) की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक सहित कई बैठकें होने की संभावना है। 1 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अप्रत्याशित घोषणा की थी।