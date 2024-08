डीपफेक तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- समाज के लिए गंभीर खतरा

Deepfake is a serious threat to society: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि डीपफेक तकनीक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रही है और केवल तकनीक ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की काट हो सकती है। उच्च न्यायालय देश में डीपफेक तकनीक के गैर-नियमन के खिलाफ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।