मध्यप्रदेश में कोरोना की नए वैरिएंट की एंट्री, 28 मरीज संक्रमण की चपेट में, वैक्सीन का असर नहींं

WHO की निगरानी सूची में नहीं नया वैरिएंट-इसी कारण से, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन्हें "चिंता के वेरिएंट" या "निगरानी के वेरिएंट" की श्रेणी में नहीं रखा है। वहीं एम्स की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में WHO द्वारा "निगरानी के वेरिएंट" के रूप में सूचीबद्ध किया गया NB.1 (निम्बस वेरिएंट), एम्स भोपाल द्वारा जांचे गए किसी भी सैंपल में नहीं पाया गया।