डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क के हत्यारे का नहीं मिला सुराग, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

ओरेम , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (00:07 IST)
पुलिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क के हत्यारे की पहचान करने में जुटी है, जो गोली चलाने के बाद छत से कूदकर भाग गया था। उटाह के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के उटाह प्रांत में एक कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच एजेंसी एफबीआई ने बताया कि जिस इलाके से किर्क पर हमले का संदिग्ध भागा था, वहां से एक अत्याधुनिक राइफल बरामद की गई है। एफबीआई ने संदिग्ध तस्वीर भी जारी की है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि हमलावर "कॉलेज जाने वाले छात्रों की उम्र का प्रतीत होता है।" उन्होंने बताया कि हमलावर चीख-पुकार और छात्रों में मची भगदड़ के बीच फरार हो गया। संघीय, राज्य और स्थानीय अधिकारी हमलावर की तलाश में जुटे हैं।
ALSO READ: Ajaz Khan पर FIR, गैंगस्टर सलमान लाला को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी वि‍वादित रील, अब पुलिस से मांगने लगे माफी
अधिकारियों को इस हत्या के मकसद का पता नहीं चल पाया है लेकिन इस घटना ने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता को फिर से बढ़ा दिया है, जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच देखी गई है।
अमेरिका में ‘उटाह वैली यूनिवर्सिटी’ के परिसर में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब किर्क एक बहस में हिस्सा ले रहे थे। तभी हमलावर ने कुछ दूरी से परिसर की एक छत से गोली चलाई। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma 

