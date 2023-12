भारत में 2024 में FDI निवेश बढ़ने की संभावना, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े...

FDI investment likely to increase in year 2024 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के 2024 में गति पकड़ने की संभावना है। बेहतर व्यापक आर्थिक आंकड़े और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ आकर्षक पीएलआई योजना के कारण अधिक संख्या में विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित होंगी। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में सख्ती के बीच भारत पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है।