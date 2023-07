सियाचिन ग्लेशियर पर हादसा, टेंट में आग लगने से सेना के अधिकारी शहीद, 6 घायल

Fire Breaks Out in Army Tent in Siachen Glacier : सियाचिन ग्लेशियर पर आग लगने की एक घटना में सेना एक अधिकारी शहीद हो गया जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। घायलों को सियाचिन ग्लेशियर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार आग लगने की यह घटना सुबह साढ़े तीन बजे के आसपास हुई। लेफ्टिनेंट रैंक का एक अधिकारी समेत 6 लोग घायल हुए हैं जिसमें तीन पोर्टर भी शामिल है।