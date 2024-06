2 चक्रवाती प्रणालियों के कारण केरल और असम में बाढ़ ने ढाया कहर, CWC ने जारी की रिपोर्ट

2 cyclonic systems cause severe flooding in Kerala and Assam : केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कहा है कि केरल और असम में गंभीर बाढ़ 2 चक्रवाती प्रणालियों के कारण आई है। इसने इस संबंध में निरंतर निगरानी और तैयारी के लिए परामर्श जारी किया है। आयोग ने अपनी बाढ़ स्थिति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वर्षा और इसके परिणामस्वरूप गंभीर बाढ़ की स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें केरल और असम को सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है।