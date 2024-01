छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के पिता का निधन, अंतिम संस्कार 10 जनवरी को

Condolence to former Chief Minister of Chhattisgarh Baghel : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के पिता नंदकुमार बघेल (Nandkumar Baghel) का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार शाखा के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि बघेल ने आज सुबह 6 बजे रायपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे।