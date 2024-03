अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी, GDP वृद्धि दर 8 फीसदी का अनुमान

GDP growth rate is estimated to be 8 percent : भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्ययन में शुक्रवार को कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 8 फीसदी के दायरे में रह सकती है। भारत ने दिसंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और पिछली 2 तिमाहियों के अनुमानों को संशोधित किया।