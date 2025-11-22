Delhi AQI : दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। एहतियातन वर्क फ्रॉम होम को मंजूरी दी गई है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फैली जहरीली हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा आसमान सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्ट (AQI) लगातार 400 के पार है। दिल्ली सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।



