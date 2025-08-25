ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा- कुछ खोजने की जरूरत नहीं

Advertiesment
हमें फॉलो करें Amit Shah on Dhankhar resignation

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:13 IST)
Amit Shah on Dhankhar resignation: उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया था। इस मामले में कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है। इस मामले को बेवजह तूल देना सही नहीं है। 
 
गृहमंत्री शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने धनखड़ के अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया शाह ने कहा कि धनखड़ के बारे में बेवजह की बातें फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस मामले में कुछ और खोजने की जरूरत भी नहीं है। ALSO READ: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवाल
 
शाह ने विपक्षी उम्मीदवार पर साधा निशाना : दूसरी ओर, अमित शाह ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्‍डी पर नक्सलवाद के समर्थन का आरोप लगाया था। उन्होंने इस संबंध में सलवा जुडूम को लेकर फैसले का भी उल्लेख किया था। शाह ने कहा कि यदि यह फैसला नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 में ही समाप्त हो जाता। हालांकि रेड्‍डी ने शाह को जवाब देते हुए कहा था कि यह फैसला उनका नहीं सुप्रीम कोर्ट का था। 
 
21 जुलाई को दिया था इस्तीफा : जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के पीछे का मुख्य कारण उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे थे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में कहा था कि वे स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह को प्राथमिकता देने के लिए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यह इस्तीफा उनके कार्यकाल पूरा होने से लगभग दो साल पहले दिया गया था, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव से पर्यटन क्षेत्र में निवेश को मिलेगा नया आयाम
होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels