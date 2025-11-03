Festival Posters

तेलंगाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई घायल

हमें फॉलो करें Horrific collision between bus and truck in Telangana

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (10:53 IST)
Telangana road accident News : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेला मंडल में खनापुर गेट के पास रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।  यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबरों के अनुसार, तेलंगाना में रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

खबरों के मुताबिक, यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। मृतकों में ज्यादातर कॉलेज छात्र बताए जा रहे हैं, जो रविवार की छुट्टी में अपने घर गए थे और सोमवार को कॉलेज लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। जेसीबी की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए।
रेड्डी ने यह भी निर्देश दिया कि हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी समय-समय पर उन्हें दी जाए। परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह घटना बेहद दर्दनाक है। उन्होंने आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी और रंगा रेड्डी जिला कलेक्टर से बात कर घायलों को तुरंत उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।
तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फोटो सौजन्‍य : सोशल मीडिया

