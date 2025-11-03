तेलंगाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई घायल

Telangana road accident News : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेला मंडल में खनापुर गेट के पास रविवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 70 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि बस हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



