ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने गिराए 5 से अधिक पाकिस्तानी जेट, अब विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने भी की पुष्टि

मई में हुए इस ऑपरेशन के बाद सैन्य विमानन विश्लेषकों और खुफिया सूत्रों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऑस्ट्रिया में स्थित प्रसिद्ध सैन्य विमानन विश्लेषक टॉम कूपर ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास न केवल पाकिस्तानी विमानों के मार गिराए जाने के सबूत थे, बल्कि जमीन पर भी कई और पाकिस्तानी विमानों के नष्ट होने के सबूत थे। लेकिन उस समय भारतीय वायुसेना या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। कूपर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है।