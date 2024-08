रात की ड्यूटी में अधिकतर महिला डॉक्टरों को असुरक्षा का खतरा, IMA सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

IMA statement regarding the safety of women doctors : अधिकतर महिला डॉक्टर अपनी रात्रि पाली की ड्यूटी के दौरान असुरक्षित या बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं, इतना असुरक्षित कि कुछ ने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की आवश्यकता भी महसूस की है। ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (IMA) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है।