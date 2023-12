ITR Return Filing : 2024-25 के लिए IT विभाग ने जारी किए Form 1 और 4

Income tax return forms one and four for the year 2024-25 released : आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं।