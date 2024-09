भारत और जापान वित्तीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत, निवेश को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा

India and Japan agree to enhance financial cooperation : भारत और जापान ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ जापान के वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियामकीय मुद्दों पर चर्चा की गई।