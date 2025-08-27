Hanuman Chalisa

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत ने निकाला तोड़, RBI ने लिया बड़ा फैसला, Dollar को मिलेगी बड़ी चुनौती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 27 अगस्त 2025 (17:13 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार को रुपए में करने की अनुमति देकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें अमेरिकी डॉलर (Rupee Against US Dollar) के प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। इस फैसले के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बिना पूर्व अनुमति के अधिक वोस्ट्रो खाते (Vostro Account) खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे रुपए में व्यापार निपटान को बढ़ावा मिलेगा।
85 प्रतिशत व्यापार अमेरिकी डॉलर में 
भारत सरकार का कदम रुपए की अंतरराष्ट्रीय भूमिका मजबूत करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर उस समय जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। अभी भारतीय व्यापारी लगभग 85% विदेशी व्यापार अमेरिकी कंरेंसी डॉलर में करते हैं, लेकिन 10 से 15 प्रतिशत लेन-देन रुपये में शिफ्ट होने से डॉलर पर करीब 100 अरब डॉलर वार्षिक की निर्भरता कम हो जाएगी।
भारतीय व्यापारियों के लिए वोस्ट्रो खाते
व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ब्रिक्स देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार और लेन-देन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करने से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने का, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का मौका मिलता है। इसलिए इन देशों के साथ भारतीय करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे रुपए में व्यापार के लिए सरकार ने भारतीय व्यापारियों को विशेष वोस्ट्रो खाते दिए हैं। इनपुट एजेंसियां

ग्लोबल टूरिज्म का सेंटर होगा उज्जैन, सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- हमारे देवालय भी हो सकते हैं लोकतंत्र का आधार

