इंडियन वर्ल्ड फोरम ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर जताई चिंता

Atrocities on Minorities in Pakistan: विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदाय के लिए काम करने वाले एक संगठन ने पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों (Hindus and Sikhs) के उत्पीड़न पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग (Muslim World League) के समक्ष चिंता जताई है। संगठन ने लीग से पाकिस्तानी नेतृत्व के समक्ष इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।