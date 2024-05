दिल्ली में भीषण गर्मी, छुट्टी के बावजूद खुले स्कूलों को तत्काल बंद करने के निर्देश

Instructions to immediately close schools open despite holidays in Delhi : दिल्ली सरकार ने उन निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से कक्षाएं बंद करने को कहा है जो गर्मी की छुट्टियों के बावजूद इसे आयोजित कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा कि सभी स्कूलों को इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रखने का निर्देश दिया गया है।