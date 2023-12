ISRO is again preparing to create history : सरकार ने बताया कि इसरो की योजना 2024 में एक एलवीएम3, छह पीएसएलवी और 3 जीएसएलवी उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की है। अंतरिक्ष एजेंसी के 'गगनयान कार्यक्रम' के तहत 3 मानव रहित मिशन शुरू करने की भी योजना है।