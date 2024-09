कोलकाता में शनिवार को काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, OPD में नहीं करेंगे काम

Junior doctors will return to work in Bengal on Saturday: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या की घटना को लेकर विगत 42 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों ने शुक्रवार शाम को अपना ‘काम बंद’ आंदोलन वापस ले लिया और शनिवार से सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सेवाएं देने के लिए आंशिक रूप से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा की।