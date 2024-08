देश में 30 साल बाद होगा गृहयुद्ध, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से राजनीति में खलबली

will be a civil war in the country after 30 years : मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई है। दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 30 साल में भारत में गृहयुद्ध की स्थिति बन सकती है।