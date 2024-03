केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, क्या गिरफ्तार होंगे CM अरविन्द?

No relief to Kejriwal from Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इंकार कर दिया। कोर्ट के रुख के बाद अब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी तरह ईडी के नोटिसों की अनदेखी कर रहे थे।