केजरीवाल का वादा, ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा

Auto drivers to get Rs 10 lakh insurance in Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 10 लाख रुपये की बीमा का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार ऑटो चालकों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। केजरीवाल ने कोंडली विधानसभा क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक के परिवार के सदस्यों के साथ दोपहर का भोजन किया। आप प्रमुख ने ऑटो चालकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपए की सहायता देने का भी वादा किया।