लॉटरी किंग की कंपनी ने BJP और TMC को दिया चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा

Donated to BJP and TMC through electoral bonds : द्रमुक को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली और चुनावी बॉण्ड की शीर्ष खरीददार कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों को भी बॉण्ड के जरिए चंदा दिया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा निर्वाचन आयोग को गुरुवार को सौंपे गए विवरण से यह जानकारी मिली है।