क्रीमी लेयर संबंधी फैसले को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर लगाया यह आरोप

Mallikarjun Kharge's statement on the decision related to creamy layer : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अंदर उप-वर्गीकरण और ‘क्रीमी लेयर’ संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रति विरोध जताते हुए शनिवार को कहा कि सरकार को यह निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था। खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा का इरादा आरक्षण खत्म करने का है।